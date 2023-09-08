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Влетел под фуру: мотоциклист погиб в ДТП с большегрузом в Краснодаре

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/vletel-pod-furu-mototsiklist-pogib-v-dtp-s-bolshegruzom-v-krasnodare
Влетел под фуру: мотоциклист погиб в ДТП с большегрузом в Краснодаре
Фото t.me/chp_krd

ДТП, в котором один человек погиб и еще один получил травмы, произошло в ночь на 8 сентября на улице Новороссийской.

По предварительным данным, фура двигалась по улице Новороссийской со стороны Селезнева в сторону Шевченко. При повороте налево водитель фуры не занял заблаговременно крайнее левое положение. В итоге произошло столкновение с мотоциклом, двигавшемся попутно в левой полосе.

«В результате ДТП 52-летний водитель мотоцикла скончался на месте до приезда скорой помощи. Пассажирка мотоцикла с травмами доставлена в медицинское учреждение. По данному факту проводится проверка», — рассказали интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе УМВД России по Краснодару.

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