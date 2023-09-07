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Шестилетний ребенок пострадал в ДТП с КамАЗом в Краснодарском крае

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/shestiletnij-rebenok-postradal-v-dtp-s-kamazom-v-krasnodarskom-krae
Шестилетний ребенок пострадал в ДТП с КамАЗом в Краснодарском крае
Фото t.me/ogibddbel

Авария произошла 7 сентября в 11:00 на 32-м километре трассы Майкоп — Усть-Лабинск-Адыгейск — Кореновск в Белореческом районе.

По предварительным данным, водитель автомобиля Kia Rio на нерегулируемом перекрестке неравнозначных дорог не уступил дорогу КамАЗу с полуприцепом, который ехал во встречном направлении.

Произошло столкновение, в результате которого пострадал 6-летний ребенок, который находился в детском кресле на переднем сидении легковушки. Ребенка с травмами различной степени тяжести госпитализировали в ЦРБ Белореченска.

Обстоятельства ДТП устанавливаются, сообщает ОГИБДД Белореченска в Telegram.

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