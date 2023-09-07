В Краснодарском крае в ДТП с фурой погиб 81-летний водитель легковушки

Авария произошла 7 сентября в 12:05 на 46-м километре трассы Майкоп — Устье-Лабинск — Кореновск в Белореченском районе.

По предварительным данным, 81-летний пенсионер ехал за рулем ВАЗ-2112. Он выехал на встречную полосу, где это запрещено, и столкнулся с грузовиком Volvo.

В результате ДТП водитель легкового автомобиля погиб на месте аварии, сообщает УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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