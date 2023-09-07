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Вылетела на встречную: иномарка протаранила «Ладу» в Каневском районе, есть погибший

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/vyletela-na-vstrechnuyu-inomarka-protaranila-ladu-v-kanevskom-rajone-est-pogibshij
Вылетела на встречную: иномарка протаранила «Ладу» в Каневском районе, есть погибший
Фото t.me/kanevskaya_OMVD

ДТП, в котором погиб 54-летний мужчина, произошло 7 сентября около 9:30 на трассе Каневская—Челбасская—Березанская в Каневском районе.

По предварительным данным, 34-летняя женщина за рулем Kia Rio выехала на встречную полосу в месте, где это запрещено. Произошло лобовое столкновение с Lada Largus. За рулем отечественной машины находился 54-летний житель Выселковского района.

В результате ДТП оба водителя получили травмы и были доставлены в Каневскую ЦРБ. Там водитель Lada Largus скончался. По факту ДТП ведется проверка, сообщает пресс-служба ОМВД России по Каневскому району.

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