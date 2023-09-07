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Иномарка насмерть сбила полуторагодовалого мальчика во дворе многоэтажки в Адыгее

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/inomarka-nasmert-sbila-polutoragodovalogo-malchika-vo-dvore-mnogoetazhki-v-adygee
Иномарка насмерть сбила полуторагодовалого мальчика во дворе многоэтажки в Адыгее
Фото пресс-службы МВД по Республике Адыгея

ДТП, в результате которого погиб ребенок, произошло 6 сентября около 17:30 на улице Ленина в Адыгейске.

По предварительным данным, 36-летний местный житель, въезжая на иномарке во двор многоквартирного дома, наехал на полуторагодовалого мальчика. Ребенка в этот момент через проезжую часть переводила его мать. Сообщается, что женщина не пострадала, но ребенок. получил несовместимые с жизнью травмы. Он скончался в Адыгейской межрайонной больнице.

Полиция проводит проверку. По ее результатам будет принято соответствующее процессуальное решение, сообщает пресс-служба МВД по Республике Адыгея.

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