Иномарка насмерть сбила полуторагодовалого мальчика во дворе многоэтажки в Адыгее
Происшествия
07.09.2023 11:08
ДТП, в результате которого погиб ребенок, произошло 6 сентября около 17:30 на улице Ленина в Адыгейске.
По предварительным данным, 36-летний местный житель, въезжая на иномарке во двор многоквартирного дома, наехал на полуторагодовалого мальчика. Ребенка в этот момент через проезжую часть переводила его мать. Сообщается, что женщина не пострадала, но ребенок. получил несовместимые с жизнью травмы. Он скончался в Адыгейской межрайонной больнице.
Полиция проводит проверку. По ее результатам будет принято соответствующее процессуальное решение, сообщает пресс-служба МВД по Республике Адыгея.
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