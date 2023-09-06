Девушка-подросток попала под полуторатонную иномарку в Темрюке
Происшествия
06.09.2023 19:53
Авария произошла 5 сентября в 15:00 на пересечении улиц Ленина и Красноармейской.
По предварительным данным, 26-летний местный житель, водитель автомобиля Haval Jolion ехал со стороны улицы Кирова в сторону Урицкого и сбил 17-летнюю девушку.
В результате ДТП пострадавшая получила телесные повреждения, девочку забрала скорая помощь в ЦРБ, сообщает пресс-служба ОМВД России по Темрюкскому району.
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