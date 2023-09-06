Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

Девушка-подросток попала под полуторатонную иномарку в Темрюке

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/devushka-podrostok-popala-pod-polutoratonnuyu-inomarku-v-temryuke
Девушка-подросток попала под полуторатонную иномарку в Темрюке
Фото t.me/omvd_temryuk

Авария произошла 5 сентября в 15:00 на пересечении улиц Ленина и Красноармейской.

По предварительным данным, 26-летний местный житель, водитель автомобиля Haval Jolion ехал со стороны улицы Кирова в сторону Урицкого и сбил 17-летнюю девушку.

В результате ДТП пострадавшая получила телесные повреждения, девочку забрала скорая помощь в ЦРБ, сообщает пресс-служба ОМВД России по Темрюкскому району.

Читайте также: «Газель» влетела в фуру и сбила двоих пешеходов на обочине в Краснодарском крае, есть погибший.

Статьи
Зачем пить протеиновые коктейли: чем полезны и кому нельзя?
Зачем пить протеиновые коктейли: чем полезны и кому нельзя?
Пять продуктов, от которых надо отказаться немедленно, если не хотите уничтожить зубную эмаль
Пять продуктов, от которых надо отказаться немедленно, если не хотите уничтожить зубную эмаль
Рак шейки матки: помогает ли прививка от вируса папилломы человека и когда ее делать?
Рак шейки матки: помогает ли прививка от вируса папилломы человека и когда ее делать?
Чему не надо учиться у диснеевских принцесс: стокгольмский синдром, безволие, плохие парни
Чему не надо учиться у диснеевских принцесс: стокгольмский синдром, безволие, плохие парни
Я уколов не боюсь: когда делать осенние прививки и зачем они нужны?
Я уколов не боюсь: когда делать осенние прививки и зачем они нужны?
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Фото Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях