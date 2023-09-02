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«Газель» влетела в фуру и сбила двоих пешеходов на обочине в Краснодарском крае, есть погибший

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/gazel-vletela-v-furu-i-sbila-dvoih-peshehodov-na-obochine-v-krasnodarskom-krae-est-pogibshij
«Газель» влетела в фуру и сбила двоих пешеходов на обочине в Краснодарском крае, есть погибший
Фото Госавтоинспекции Кубани

ДТП произошло 2 сентября в 12:30 на 1233 км федеральной трассы «Дон» в Выселковском районе.

Предварительно, водитель автомобиля «Газель» не справился с управлением и выехал на обочину. Там он влетел в припаркованный грузовик Mercedes и наехал на двоих пешеходов, которые в этот момент меняли колесо на фуре.

После этого у «Газели» оторвалась термобудка, которая опрокинулась и попала в автомобиль Renault, ехавший в попутном направлении.

В результате ДТП погиб 52-летний пешеход — водитель Mercedes. Пассажир, который вместе с ним менял колесо, получил травмы, его госпитализировали. Полицейские устанавливают все подробности аварии, сообщает Госавтоинспекция Кубани в Telegram.

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