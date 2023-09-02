Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

Водитель BMW насмерть сбил пешехода на федеральной трассе в Краснодарском крае

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/voditel-bmw-nasmert-sbil-peshehoda-na-federalnoj-trasse-v-krasnodarskom-krae
Водитель BMW насмерть сбил пешехода на федеральной трассе в Краснодарском крае
Фото Николая Хижняка, «Кубань 24»

Смертельное ДТП произошло 1 сентября в 21:21 на 1246 км федеральной автодороги М-4 «Дон» в Выселковском районе.

Предварительно, водитель автомобиля BMW, двигаясь со стороны Краснодара в Ростов-на-Дону, наехал на пешехода, личность которого в данный момент не установили.

В результате ДТП пешеход скончался на месте от полученных травм до приезда бригады скорой помощи. По словам очевидцев, он переходил проезжую часть в непредназначенном для этого месте, сообщает Госавтоинспекция Кубани в Telegram.

Читайте также: «Ласточка» насмерть сбила 35-летнего мужчину в Сочи. Трагедия произошла 1 сентября возле остановочной платформы Горный воздух.

Статьи
Топ-5 фильмов с Киану Ривзом
Топ-5 фильмов с Киану Ривзом
Какой сегодня праздник: что отмечают 2 сентября
Какой сегодня праздник: что отмечают 2 сентября
Халва: чем полезна и кому нельзя
Халва: чем полезна и кому нельзя
3 рецепта маринадов для шашлыка и рыбы
3 рецепта маринадов для шашлыка и рыбы
Не только «Властелин колец»: 9 книг Джона Р. Р. Толкина, которые можно почитать
Не только «Властелин колец»: 9 книг Джона Р. Р. Толкина, которые можно почитать
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Фото Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях