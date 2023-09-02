Водитель BMW насмерть сбил пешехода на федеральной трассе в Краснодарском крае

Смертельное ДТП произошло 1 сентября в 21:21 на 1246 км федеральной автодороги М-4 «Дон» в Выселковском районе.

Предварительно, водитель автомобиля BMW, двигаясь со стороны Краснодара в Ростов-на-Дону, наехал на пешехода, личность которого в данный момент не установили.

В результате ДТП пешеход скончался на месте от полученных травм до приезда бригады скорой помощи. По словам очевидцев, он переходил проезжую часть в непредназначенном для этого месте, сообщает Госавтоинспекция Кубани в Telegram.

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