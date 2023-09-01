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«Ласточка» насмерть сбила 35-летнего мужчину в Сочи

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/lastochka-nasmert-sbila-35-letnego-muzhchinu-v-sochi
«Ласточка» насмерть сбила 35-летнего мужчину в Сочи
Фото пресс-службы администрации Сочи

Трагедия произошла 1 сентября возле остановочной платформы Горный воздух.

Мужчина переходил железную дорогу в необорудованном месте. Заметив человека на путях, машинист электропоезда «Краснодар — Имеретинский курорт» неоднократно подавал звуковые сигналы, однако тот не реагировал. Машинист применил экстренное торможение, но избежать наезда на пешехода не удалось.

От полученных травм 35-летний местный житель скончался. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, сообщает пресс-служба Сочинского ЛУ МВД России на транспорте.

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