«Ласточка» насмерть сбила 35-летнего мужчину в Сочи

Трагедия произошла 1 сентября возле остановочной платформы Горный воздух.

Мужчина переходил железную дорогу в необорудованном месте. Заметив человека на путях, машинист электропоезда «Краснодар — Имеретинский курорт» неоднократно подавал звуковые сигналы, однако тот не реагировал. Машинист применил экстренное торможение, но избежать наезда на пешехода не удалось.

От полученных травм 35-летний местный житель скончался. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, сообщает пресс-служба Сочинского ЛУ МВД России на транспорте.

Читайте также: грузовой поезд сбил 52-летнего мужчину в Краснодаре.