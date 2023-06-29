Грузовой поезд сбил 52-летнего мужчину в Краснодаре
Инцидент произошел 29 июня на станции «Краснодар — Сортировочная».
Сообщается, что машинист грузового поезда неоднократно подавал звуковые сигналы, однако мужчина не отреагировал. Машинист применил экстренное торможение, однако избежать наезда на человека не удалось.
Прибывшие на место медики госпитализировали 52-летнего местного жителя с травмами головы и грудной клетки.
В настоящее время на месте работает следственно-оперативная группа Краснодарского ЛУ МВД России на транспорте, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
По результатам проверки будет принято процессуальное решение, сообщает пресс-служба Краснодарского ЛУ МВД России на транспорте.
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