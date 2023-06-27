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Рабочего ударило током на вагоне поезда в Краснодарском крае

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/rabochego-udarilo-tokom-na-vagone-poezda-v-krasnodarskom-krae
Рабочего ударило током на вагоне поезда в Краснодарском крае
Фото freepik.com

Инцидент произошел 27 июня на железнодорожной станции Усть-Лабинская.

По предварительным данным, 33-летнего сотрудника транспортного предприятия получил удар током, когда проводил работы по установке запорно-пломбирующего устройства на вагоне. Пострадавшего госпитализировали с ожогами.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки примут процессуальное решение, сообщает пресс-служба Краснодарского ЛУ МВД России на транспорте.

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