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Молния убила водителя грузовика в Краснодаре. Видео

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/molniya-ubila-voditelya-gruzovika-v-krasnodare-video?utm_source=yxnews&utm_medium=mobile
Фото t.me/mvd23krasnodar

Несчастный случай произошел 27 июня около 12:40 на территории овощной базы в хуторе Ленина.

По предварительным данным, 49-летний житель Симферополя приехал для закупки фруктов и овощей и во время дождя находился на продуктовой базе.

Момент удара молнии попал на камеру видеонаблюдения. Мужчина пересекал парковку, в этот момент молния ударила в область его головы. От полученных травм пострадавший умер на месте происшествия. По факту произошедшего в полиции Краснодара проводят проверку, сообщает пресс-служба УМВД России по Краснодару в Telegram.

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