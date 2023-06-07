Жительница Краснодара отсудила у больницы в Ачинске полмиллиона за умершую от COVID-19 умственно отсталую сестру

За моральный ущерб жительница Краснодара требовала взыскать с ачинской больницы 2,5 млн рублей.

По данным следствия, ее сестра страдала умственной отсталостью и ожирением, кроме того, имела несколько сопутствующих заболеваний. После ухудшения состояния, женщину госпитализировали в психоневрологический диспансер, где ей стало хуже — пациентка начала задыхаться. Ее перевели в пульмонологическое отделение, откуда она впоследствии была выписана с положительной динамикой. В тот же день ей снова вызвали скорую помощь — состояние резко ухудшилось.

Через пять дней женщина скончалась. По заключению врачей, причиной смерти стал COVID-19. Сестра погибшей подала исковое заявление в суд о взыскании морального ущерба в 2,5 млн рублей.

На суде представитель больницы сообщил, что лечение велось по протоколу оказания специализированной медпомощи при пневмонии тяжелой степени.

Судебно-медицинская экспертиза заключила, что были «допущены недостатки оказания медицинской помощи: не выполнены специфические исследования на COVID-19; не проведены исследования органов грудной клетки; не назначена этиотропная противовирусная терапия». Однако эксперты не установили прямой причинно-следственной связи «между выявленными дефектами (недостатками) в лечебном учреждении и наступлением смерти».

Суд постановил назначить сестре погибшей компенсацию в 500 тыс. рублей, сообщает портал «Город А».

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