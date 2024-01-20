Жительница Краснодара отметила вековой юбилей

Ветерана Татьяну Хлюстову поздравили мэр Евгений Наумов и прокурор города Александр Лихонин.

Татьяна Хлюстова родилась в Алтайском крае. Училась в педагогическом училище и вузе. Работала преподавателем начальных классов, биологии и географии. Ветеран труда, награждена юбилейными медалями в честь Победы в Великой Отечественной войне.

В 2018 году переехала в Краснодар. За чашкой чая Татьяна Хлюстова рассказала гостям историю своей жизни.

«Такие люди, как Вы, — легенды. Несмотря на все трудности и испытания, которые выпали на долю вашего поколения, Вы сохранили бодрость духа и оптимизм, беззаветную любовь к Родине. Хочу сказать огромное спасибо Вам от имени всех горожан за ваш труд учителя, педагога, наставника. Вы — родоначальник целой учительской династии. И это особенно ценно, это наши традиции в воспитании молодого поколения», — цитирует Евгения Наумова пресс-служба администрации Краснодара.

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