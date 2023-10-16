Кондратьев поздравил с вековым юбилеем ветерана Николая Синякина

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев 16 октября сообщил о юбилее ветерана Великой Отечественной войны Николая Федоровича Синякина.

Николая Синякина призвали в армию со школьного выпускного. Он вместе с классом ушел на фронт. В ходе войны он получил два ранения, вследствие чего у ветерана осталась проблема с ногой.

«Но это не помешало Николаю Федоровичу жить полной жизнью. После войны пошел учиться в институт, успешно окончил и дослужился до главного архитектора Ашхабада. Он восстанавливал разрушенный землетрясением Ташкент, участвовал в освоении целины», — рассказал губернатора.

Синякин получили множество медалей и орденов. Так, в их числе два ордена Красной звезды и орден Великой Отечественной войны I степени.

«От всего сердца поздравляю Николая Федоровича! Желаю крепкого здоровья, благополучия и долгих лет жизни», — написал Кондратьев в Telegram.

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