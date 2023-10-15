Кондратьев поздравил с вековым юбилеем ветерана войны Галину Вшивцеву

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев 15 октября сообщил о том, что столетний юбилей празднует ветеран Великой Отечественной войны Галина Николаевна Вшивцева.

«19-летней девушкой она ушла на фронт добровольцем. Была зачислена в 15-й отдельный женский батальон телеграфистом. Участвовала в боях за нашу родную Кубань и Кавказ. Вместе с батальоном прошла Украину, Польшу. Победу встретила уже в Германии. После окончания войны приехала в станицу Пашковскую», — написал глава региона в своем Telegram-канале.

Вениамин Кондратьев пожелал Галине Вшивцевой крепкого здоровья, благополучия и бодрости духа.

Галина Вшивцева награждена медалями «За оборону Кавказа», «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне», Орденом Отечественной войны II степени, медалями Г. К. Жукова и «Ветеран труда».

Живет в Краснодаре, воспитала двух сыновей, трех внучек и четырех правнуков, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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