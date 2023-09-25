Вениамин Кондратьев поздравил с вековым юбилеем ветерана Надежду Шведову

Жительница Армавира, ветеран Великой Отечественной войны Надежда Шведова 25 сентября отмечает свой 100-летний юбилей.

Надежда Шведова родилась в селе Отрадо-Ольгинском Гулькевичского района.

«Повестку на фронт получила в 1942 году. Сначала училась в Грозном, в школе воздушных стрелков-радистов, а потом по распределению попала в Батуми. Там в должности командира отделения радистов служила в составе 352 зенитно-артиллерийского полка. После Победы принимала участие в советско-японской войне», — рассказал глава Кубани.

Надежда Шведова награждена орденом Ответственной войны II степени, а также медалями «За оборону Кавказа» и «За победу над Германией».

«Поздравляю Надежду Сергеевну с юбилеем. Желаю крепкого здоровья, оптимизма и бодрости духа еще на долгие годы!» — написал губернатор в Telegram.

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