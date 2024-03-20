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Жительница Краснодара отдала мошенникам 1,6 млн рублей, чтобы «оплатить долги»

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/zhitelnitsa-krasnodara-otdala-moshennikam-1-6-mln-rublej-chtoby-oplatit-dolgi
Жительница Краснодара отдала мошенникам 1,6 млн рублей, чтобы «оплатить долги»
Фото freepik.com

В полицию Краснодара обратилась 45-летняя местная жительница. Она рассказала, что ей позвонил неизвестный, который представился сотрудником компании сотовой связи.

Мужчина по телефону сообщил потерпевшей о якобы оформленных на ее имя финансовых обязательствах. Затем женщине поступил еще один звонок от мошенника, который представился сотрудником банка и подтвердил информацию о долге.

Женщину убедили оформить несколько кредитов для погашения задолженности. Когда она получила деньги, перевела их на указанный «сотрудником» счет. Причиненный потерпевшей ущерб составил более 1,6 млн рублей.

Возбудили уголовное дело о мошенничестве. Злоумышленникам грозит до 10 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба УМВД России по Краснодару.

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