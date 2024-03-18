Кубанский застройщик украл 34 млн рублей и 9 лет прятался у друзей в Ставрополе

Суд признал 63-летнего жителя станицы Бжедуховской Белореченского района виновным в многомиллионном мошенничестве.

По данным следствия, в 2010 году мужчина был руководителем строительной фирмы. Он заключал с людьми, желающими купить недвижимость, договоры займа под залог земельных участков и квартир. Обязательства он не выполнил, а деньгами распорядился по своему усмотрению.

Ущерб 24 потерпевшим составил порядка 34 млн рублей. На подозреваемого завели уголовное дело, однако он скрылся от правоохранительных органов и был объявлен в федеральный розыск.

В результате проверки информации, полученной оперативным путем, белореченские оперативники задержали его в Ставрополе в доме его знакомых. Там подозреваемый скрывался девять лет.

Суд признал мужчину виновным. Его приговори к 4 годам и 9 месяцам колонии общего режима. Приговор вступил в законную силу, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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