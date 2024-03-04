В Геленджике директор УК присвоил квартиру за 5,8 млн рублей

Директора управляющей компании задержали по подозрению в двух фактах мошенничества.

Установили, что 54-летний мужчина разработал преступную схему по присвоению недвижимости, используя свое служебное положения. Злоумышленник привлек к делу 40-летнего подчиненного и 66-летнего знакомого.

У директора УК были сведения о собственниках квартир, которые обсуживала его компания. Он заключил фиктивный договор купли-продажи и незаконно приобрел право собственности на квартиру стоимостью 5,8 млн рублей в центре города-курорта.

Соучастников задержали по подозрению в мошенничестве и заключили под стражу. Полиция проводит комплекс оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий, направленных на установление других лиц, причастных к преступлению, а также дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанных.

Кроме того, руководитель организации является фигурантом еще одного уголовного дела о мошенничестве — мужчина фальсифицировал протоколы собраний жильцов о смене управляющих компаний, после чего получал возможность формального обслуживания многоквартирных домов, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Читайте также: мошенников из Сочи осудили за аферу с земельными участками на 58 млн рублей.