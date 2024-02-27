Мошенников из Сочи осудили за аферу с земельными участками на 58 млн рублей

Деятельность аферистов в 2021 году пресекли сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю.

Установили, что жительница Сочи в 2019 году разработала схему мошенничества и вовлекла в нее знакомых. Они искали земельные участки, которые продавали «своим» людям по поддельным документам за денежное вознаграждение. После участки официально перепродавали другим покупателям.

Чтобы получить паспортные данные владелицы одного из участков, организаторы заказали для нее доставку цветов и попросили предъявить паспорт, чтобы зафиксировать факту получения букета. Паспорт женщины подделали, ее участок продали за 15 млн рублей. Таким образом мошенники перепродали три участка в Сочи.

Суд признал злоумышленников виновными. В зависимости от роли преступления каждому из них назначили от 5,5 до 8 лет колонии строгого и общего режима. Кроме того, осужденные обязали возместить материальный ущерб на общую сумму более 58 млн рублей. Приговор в законную силу не вступил, сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

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