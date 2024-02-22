Экс-судья Анапы обещал договориться о смягчении приговора за 6 млн рублей взятки

В Крыму расследуют уголовное дело в отношении бывшего мирового судьи судебного участка № 2 Анапы, которого подозревают в покушении на мошенничество в особо крупном размере.

По данным следствия, в одном из московских кафе бывший судья пообещал знакомому гендиректору фирмы при помощи связей прекратить расследование уголовного дела, которое проводили сотрудники республиканского УФСБ. Бизнесмен не успел согласиться на предложение, так как его задержали.

После того, как дело ушло в суд, экс-судья в Алуште снова встретился с предпринимателем и предложил помощь в назначении условного либо минимального срока. Мужчина согласился и передал деньги, на которые экс-судья съездил в Москву, чтобы придать видимость «решения вопроса». Злоумышленник запросил 6 млн рублей, которые якобы собирался передать должностными лицами судов Москвы и Крыма. При этом аферист не имел возможности повлиять на приговор, он не планировал предлагать кому-либо деньги.

В Симферополе экс-судья получил от бизнесмена часть суммы, составил два экземпляра расписки о получении денег якобы в долг. После этого его задержали республиканского УФСБ. Через время подозреваемый скрылся.

Уголовное дело в отношении бывшего судью возбудил председателем СКР Александр Бастрыкин. Подозреваемого объявили в розыск, расследование продолжается, сообщает СУ СК РФ по Крыму и Севастополю в Telegram.

Читайте также: сбивший насмерть велосипедиста экс-судья из Краснодара получил 6 лет колонии.