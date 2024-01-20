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Жительница Краснодара из окна 9 этажа выкинула диван

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/zhitelnitsa-krasnodara-iz-okna-9-etazha-vykinula-divan
Фото t.me/krd_tipich_ru

Инцидент произошел в микрорайоне Гидростроителей на улице Кружевной. Все происходящее женщина снимала на видео.

На записи видно, как во время стрима женщина ставит часть дивана на подоконник, а потом сталкивает его наружу. По предварительным данным, никто не пострадал. Полиция начал проверку.

«На основании выявленной в интернете информации полицией инициировано проведение проверки указанных сведений. В ходе разбирательства будут установлены все обстоятельства возможного инцидента, а также личность женщины, изображенной на видео, и ее действиям дана правовая оценка», — рассказал начальник пресс-службы Управления городского МВД Артем Коноваленко.

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