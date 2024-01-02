Дети забросали бутылками пенсионера в Краснодаре

Инцидент произошел 1 января. Полиция начала проверку.

Видео попало в соцсети. На кадрах видно, как пожилой мужчина идет к подъезду. Рядом проезжает мальчик на самокате и что-то бросает. После этого еще один ребенок достает бутылку из мусорки и бросает ее в пенсионера.

«В сети интернет выявлено видео, на котором несовершеннолетние кидали бутылки в пенсионера. По данному факту в УМВД по Краснодару материал зарегистрирован, назначено проведение проверки, по результатам которой будет принято решение в соответствии с действующим законодательством», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

Позже личности детей установили. Ими оказались двое братьев в возрасте 8 и 10 лет, проживающие в Комсомольском микрорайоне.

«Они признались в совершенных ими действиях. Несовершеннолетние пояснили, что бросили в сторону 82-летнего пенсионера использованное пиротехническое изделие (салют)», — добавили в ведомстве.

Известно, что на учете мальчики не состояли. В настоящее время проводится проверка. Также будет рассмотрен вопрос о постановке их на профилактический учет в отделе по делам несовершеннолетних.

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