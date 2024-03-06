Жительница Краснодара довела брата до самоубийства и пыталась убить полицейского

Правоохранители завершили расследование уголовного дела по ч. 2 ст. 110 УК РФ (доведение до самоубийства), ч.1 ст. 222 УК РФ (незаконное приобретение оружия), ч.1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством), ч.2 ст. 105 УК РФ (организация убийства) в отношении 82-летней местной жительницы.

По версии следствия, пенсионерка систематически унижала и била своего 70-летнего брата. Пожилой мужчина не выдержал издевательств и 7 января 2022 года свел счеты с жизнью в многоквартирном доме на улице Станкостроительной.

Весной 2023 года пенсионерка организовала убийство 28-летнего полицейского и пыталась нанять киллера. Ее действия контролировали сотрудники Центра противодействию экстремизму МВД. Довести преступный умысел женщине не удалось. Ее задержали по подозрению в другом уголовное деле.

В апреле 2023 года пожилая женщина направила обрез ружья в сторону 60-летнего фельдшера службы скорой помощи, угрожая ему убийством.

Экспертиза показала, что пенсионерка страдает хроническим психическим расстройством шизофреноподобного спектра, а также неврологическими и сердечно-сосудистыми заболеваниями. В связи с этим она не подлежит уголовной ответственности.

Прокуратура направила уголовное дело в отношении местной жительницы с обвинительным заключением в Октябрьский суд Краснодара для рассмотрения, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

«Материалы уголовного дела с постановлением о применении в отношении женщины принудительных мер медицинского характера направлены в суд», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

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