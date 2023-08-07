Жительница Геленджика победила на конкурсе «Миссис Россия — 2023»

Финальное шоу конкурса состоялось 6 августа в Москве. Жюри определило победительниц в номинациях «Миссис Россия», «Миссис Россия Globe», а также «Миссис Россия классик», «Миссис Россия классик земной шар» и «Миссис Россия пышные формы».

Победительницей всероссийского конкурса красоты среди замужних женщин, обладательницей титула «Миссис Россия — 2023» стала 32-летняя Жанна Специальная из Геленджика. Она получила главный приз — путевку на Мальту. По словам Жанны Специальной, она родилась я в Ростове-на-Дону и недавно победила в конкурсе «Миссис Геленджик — 2023».

Титул «Миссис Россия Globe 2023» получила 38-летняя жительница Москвы. Она будет представлять Россию на конкурсе красоты, который состоится на острове Хайнань в Китае в марте 2024 года.

Всего в этом году в финал вышли 33 участницы. В состав жюри вошли народный артист России Юрий Антонов и актер Алексей Куличков. Ведущим конкурс стали актер Оскар Кучера, сообщает ТАСС.

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