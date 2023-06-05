Жительница Краснодара победила на конкурсе «Миссис Хрустальная корона России»

Конкурс красоты проходил в Москве с 31 мая по 2 июня. В нем приняли участие более 30 девушек из разных регионов России.

Краснодарский край на конкурсе представила Ольга Великая. Она стала победительницей в номинации «Миссис Хрустальная корона России-2023».

Во время одного из этапов конкурса, на котором было нужно презентовать костюмы, Великая выбрала образ императорской орлицы, как символ флага и герба Краснодарского края.

«У всех участниц были великолепные костюмы, но я уверенна, что именно мой костюм покорил сердца и зрителей и членов жюри. Когда проходили видео и фото съемки на территории природно-исторического парка «Измайлово», взрослые с детьми на улице постоянно подходили и просили сделать со мной фото. Мой костюм был уникален и не похож ни на чей другой. Конечно, все конкурсантки были по своему красивы. Но сила нашего великого Краснодарского края и мое упорство, дали возможность победить и получить главную корону», — рассказала Ольга Великая интернет-порталу «Кубань 24».

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