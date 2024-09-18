Жительница Ейска пытается вернуть имущество прадеда, «раскулаченного» НКВД

Женщина обратилась в суд с заявлением о возвращении имущества покойного прадеда, которое изъяли около 100 лет назад.

В заявлении она рассказала, что у ее прапрадеда, который был председателем церковного совета и сторожем, в связи с политической репрессией Ейского районного отделения УНКВД РСФСР изъяли приусадебный земельный участок. Самого мужчину арестовали.

По общему правилу, реабилитированным возвращается конфискованное репрессиями имущество, либо возмещается его стоимость или выплачивается компенсация. Ейский городской суд отказал женщине в принятии иска, поэтому она подала частную жалобу в суд вышестоящей инстанции.

Судебная коллегия по гражданским делам Краснодарского краевого суда рассмотрела жалобу и не согласилась с решением предыдущей инстанции. Материалы направили обратно в Ейский городской суд для разрешения вопроса о принятии иска к производству, сообщает Объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

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