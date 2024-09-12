Винодельня Галицкого подала иск к страховщику на 1 млн рублей

Принадлежащая краснодарскому бизнесмену Сергею Галицкому винодельческая компания «Русский терруар» обратилась в Арбитражный суд Краснодарского края с иском к ПАО «Группа Ренессанс Страхование».

По данным картотеки арбитражных дел, винодельня требует через суд взыскать страховое возмещение в размере 1 млн рублей.

В рамках дела суд счел, что порядок упрощенного производства не соответствует целям эффективного правосудия, и для выяснения дополнительных обстоятельств назначил судебное заседание на 15 октября.

Суд также потребовал у истца предоставить к заседанию необходимое правовое обоснование заявленных требований, у ответчика — контррасчет предъявленной к взысканию суммы, а также обосновать и документально подтвердить возникшие разногласия, пишет «РБК Краснодар».

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