Жительница Челябинска погибла в лобовом ДТП в Усть-Лабинске

Смертельная авария произошла днем 18 июля на трассе из Кропоткина в сторону Краснодара.

По предварительным данным, 58-летняя жительница Челябинска ехала за рулем автомобиля Volkswagen Polo. Возле станицы Ладожской она выехала на встречную полосу, где врезалась в Volkswagen Golf под управлением 47-летнего жителя Динского района.

В результате ДТП предполагаемая виновница аварии погибла на месте до приезда скорой помощи. Водителя и пассажира второй машины госпитализировали с травмами различной степени тяжести, пишет «Усть-Лабинск Инфо».

Обстоятельства аварии устанавливаются.

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