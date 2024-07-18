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Жительница Челябинска погибла в лобовом ДТП в Усть-Лабинске

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/zhitelnitsa-chelyabinska-pogibla-v-lobovom-dtp-v-ust-labinske
Жительница Челябинска погибла в лобовом ДТП в Усть-Лабинске
Фото t.me/mvd_23

Смертельная авария произошла днем 18 июля на трассе из Кропоткина в сторону Краснодара.

По предварительным данным, 58-летняя жительница Челябинска ехала за рулем автомобиля Volkswagen Polo. Возле станицы Ладожской она выехала на встречную полосу, где врезалась в Volkswagen Golf под управлением 47-летнего жителя Динского района.

В результате ДТП предполагаемая виновница аварии погибла на месте до приезда скорой помощи. Водителя и пассажира второй машины госпитализировали с травмами различной степени тяжести, пишет «Усть-Лабинск Инфо».

Обстоятельства аварии устанавливаются.

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