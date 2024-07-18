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Водитель Lada погиб в лобовом ДТП на Кубани, еще три человека пострадали

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/voditel-lada-pogib-v-lobovom-dtp-na-kubani-eshhe-tri-cheloveka-postradali
Водитель Lada погиб в лобовом ДТП на Кубани, еще три человека пострадали
Фото пресс-службы ГУ МВД по Краснодарскому краю

Авария со смертельным исходом произошла 17 июля на автодороге Майкоп — Кореновск в Усть-Лабинском районе.

Предварительно, водитель автомобиля Lada Granta во время движения выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Lada Vesta.

В результате ДТП водитель Granta скончался на месте происшествия от полученных травм. Трое его пассажиров, среди которых 14-летняя девочка, получили серьезные травмы, их госпитализировали.

По факту смертельной аварии в Усть-Лабинском районе проводят проверку. Полицейские устанавливают обстоятельства происшествия, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Читайте также: трое детей пострадали и одна женщина погибла в ДТП под Армавиром. Смертельная авария произошла 16 июля в 14:30 на федеральной дороге «Кавказ» около Армавира.

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