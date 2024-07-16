Трое детей пострадали и одна женщина погибла в ДТП под Армавиром

Смертельная авария произошла 16 июля в 14:30 на федеральной дороге «Кавказ» около Армавира.

По предварительным данным, 40-летняя женщина за рулем автомобиля Mazda по какой-то причине съехала с дороги, в результате чего столкнулась с деревом.

Пострадали трое детей — пассажиров иномарки — в возрасте 14, 12 и 3 лет, а также водитель. Еще одна женщина —62-летня пассажирка японского авто погибла на месте ДТП, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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