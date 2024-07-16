Иномарка протаранила автобус на встречке в Краснодарском крае, есть пострадавшие

Серьезная авария произошла 16 июля в 7:20 на трассе «Джубга — Сочи» в Туапсинском районе.

Предварительно, 37-летний водитель автомобиля Toyota выехал на встречную полосу, где столкнулся с рейсовым автобусом «ПАЗ», следовавшему по маршруту «Туапсе — Шепси».

В результате жесткого ДТП пострадали водитель и трое несовершеннолетних пассажиров легковушки. Пассажиров автобуса сейчас осматривают врачи.

Движение на месте аварии регулируют госавтоинспекторы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Прокуратура организовала проверку по факту аварии. В ходе нее дадут оценку причинам и условиям произошедшего, в том числе состоянию трассы и иным вопросам, связанным с безопасностью дорожного движения. По результатам проверки при наличии оснований примут меры прокурорского реагирования, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

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