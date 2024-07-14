Три человека погибли в лобовом ДТП с грузовиком в Щербиновском районе

Авария произошла 14 июля в 7:00 на трассе Краснодар — Ейск на территории Щербиновского района.

По предварительным данным, 26-летний водитель KIA CEED ехал со стороны Ейска в направлении Краснодара. Он выехал на встречную полосу в разрешенном месте и допустил лобовое столкновение с КАМАЗ-5320 с прицепом под управлением 32-летнего водителя.

В результате аварии водитель иномарки и два его пассажира 22 и 26 лет погибли на месте до приезда скорой помощи, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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