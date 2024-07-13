Рассыпавшееся из грузовика зерно спровоцировало ДТП в районе Кореновска

Авария с участием грузовика МАЗ и отечественной легковушки ВАЗ «21093» произошла на федеральной трассе М4 «ДОН» в окрестностях города Кореновска.

Из-за взорвавшегося во время движения колеса у большегруза открылся борт кузова и зерно, которое он перевозил на элеватор, рассыпалось на дорогу.

Водитель следовавшего за фурой в попутном направлении автомобиля ВАЗ «21093» пытался резко затормозить, чтобы объехать место ЧП, но на скорости не справился с управлением, его занесло и машина врезалась в отбойник.

Оба автомобиля во время аварии получили механические повреждения, пострадавших в дорожном инциденте нет. Из-за ДТП было частично перекрыто движение в сторону Краснодара. Сотрудникам ГАИ пришлось регулировать дорожное движение, сообщили «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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