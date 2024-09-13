Жительница Белореченского района вырастила 5-метровую кукурузу

Садовод Елена Агафонова из поселка Заречного Белореченского района вырастила стебель длиной 4 м 87 см.

Растение относится к сорту Cherokee White Eagle Corn. Обычно такая кукуруза вырастает не выше 3 м, но жительница Кубани смогла побить все рекорды.

Мировой рекорд официально признали эксперты Международной Книги Рекордов INTERRECORD: Official Excellence. Он также занесен в реестр рекордов России.

Садовод не ожидала, что именно этот сорт достигнет такой высоты. Одним из ключевых факторов ее успеха стало правильное применение агротехнических приемов, сообщает пресс-служба реестра рекордов России.

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