Установлен рекорд по числу людей на орбите после запуска корабля «Союз МС-26»

Ракета-носитель «Союз-2.1а» с пилотируемым кораблем «Союз МС-26» и тремя членами экипажа 72-й долговременной экспедиции МКС в 19:23 стартовала с площадки номер 31 («Восток») космодрома Байконур.

После запуска этого пилотируемого корабля, на борту которого Алексей Овчинин, Иван Вагнер и Дональд Петтит, — в космосе в общей сложности одновременно оказались 19 человек. Это больше, чем когда-либо в истории.

Помимо вылетевшего экипажа на орбите сейчас находится экипаж 71-й экспедиции — космонавты Олег Кононенко, Николай Чуб и Александр Гребенкин, а также астронавты NASA Трейси Дайсон, Мэттью Доминик, Майкл Барратт, Джанетт Эппс. Еще Барри Уилмор и Сунита Уильямс, прибывшие на станцию в рамках первой пилотируемой миссии корабля Boeing Starliner.

Кроме того, на борту китайской орбитальной станции «Тяньгун» сейчас тайконавты Е Гуанфу, Ли Цун и Ли Гуансу. А еще в космосе экипаж коммерческой миссии Polaris Dawn — американцы Джаред Айзекман, Скотт Потит, Сара Джиллис и Анна Менон, сообщает ТАСС.

Ожидается, что корабль 72-й экспедиции пристыкуется к универсальному узловому модулю «Причал» в российском сегменте станции примерно в 22:33. Трансляцию стыковки «Союза МС-26» к модулю «Рассвет» можно посмотреть на всех площадках «Роскосмоса».

Прямой эфир начнется в 22:15 по Москве.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», возвращение на Землю 71-го экипажа планируется 23 сентября. А нынешний экипаж проведет на орбите 202 суток и вернется 1 апреля 2025 года.