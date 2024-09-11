Минуты до старта: как прошла подготовка космонавтов к 72-й экспедиции на МКС

С площадки космодрома Байконур в космос отправится 72-я длительная экспедиция на МКС. По плану, ракета-носитель «Союз-2.1а» с пилотируемым кораблем «Союз МС-26» стартует 11 сентября в 19:23 по московскому времени.

Сейчас экипаж завершает подготовительные этапы, а ракету с кораблем «Союз МС-26» уже поставили на старт. Следить за подготовкой к пуску отправилась ведущая «Кубань 24» Татьяна Ивлева.

«В составе экипажа МКС-72 Алексей Овчинин, Иван Вагнер и астронавт NASA Дональд Петтит. Они сменят на посту своих коллег на МКС», — рассказывает журналист.

Ракету отправили на старт несколько дней назад, по традиции — в 7:30 из монтажно-испытательного комплекса на специальной платформе. Локомотив очень медленно повез ее к стартовой площадке. Как только ракета была перемещена, началась вертикализация, то есть ее подъем. За всем наблюдали зрители.

Пока запуск не начался, можно осмотреть командный пункт и стартовую площадку ракеты.

«За всю историю космодрома Байконур с него произведено более 500 стартов. Но та площадка, на которой я нахожусь, навсегда останется легендарной — это знаменитый Гагаринский старт», — говорит ведущая телеканала «Кубань 24».

Каждая звезда на стартовом столбе означает десятки или сотни аппаратов, которые запустили в космос. На МКС это будет 72-я экспедиция, продлится она 202 суток.

Во время экспедиции, космонавты будут выходить в открытый космос, контролировать прибытие грузовых кораблей и проводить научно-прикладные исследования. Задач много, но команда не переживает — настроение боевое.

«Привет от отряда космонавтов всему Краснодарскому краю, его жителям и гостям. Всем здоровья, счастья, любви, хорошей погоды и побед. Всем, всегда, во всем», — желает космонавт-испытатель Олег Артемьев.

Как сообщили в «Роскосмосе», планируется, что стыковка корабля «Союз МС-26» к малому исследовательскому модулю «Рассвет» произойдет сегодня же в 22:33. Там экипаж 72-й экспедиции сменит своих коллег. Возвращение на Землю 71-го экипажа планируется 23 сентября.

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