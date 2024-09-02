Кандидат в космонавты из Краснодарского края начинает общекосмическую подготовку

Программа подготовки рассчитана на два года.

Кандидаты Владимир Ворожко из Армавира, Эльчин Вахидов из Новосибирска, Александр Жеребцов из города Сальян, Анастасия Бурчуладзе из Архангельска успешно прошли все этапы четвертого открытого конкурса по отбору в отряд космонавтов Роскосмоса.

Они будут изучать теоретические основы космонавтики, бортовые системы и оборудование пилотируемых космических аппаратов.

Им предстоит пройти подготовку к научно-прикладным исследованиям и экспериментам, выполнить комплексную подготовку, и подготовку к внекорабельной деятельности, к действиям после посадки космических аппаратов в экстремальной обстановке, сообщает Госкорпорация «Роскосмос» в Telegram.

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