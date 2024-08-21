Выпускники Краснодарского авиаучилища отправятся в космос в 2025 году

Роскосмос назначил экипажи трех экспедиций на Международную космическую станцию на 2025-2026 годы.

Выпускники Краснодарского высшего военного авиационного училища летчиков и космонавты Роскосмоса Сергей Микаев и Олег Платонов вошли в состав экипажа 74-й экспедиции, которая отправится на МКС во втором полугодии 2025 года.

Запуск запланирован на пилотируемом корабле «Союз МС-28». В состав экспедиции также войдет космонавт Сергей Кудь-Сверчков.

Также запланированы еще две экспедиции: МКС-73 — в марте 2025 года и МКС-75 — в 2026 году. В основной экипаж экспедиции МКС-73 вошли космонавты Роскосмоса Сергей Рыжиков и Алексей Зубрицкий, а также астронавт NASA Джонатан Ким. В составе экипажа МКС-75 — Петр Дубров, Сергей Корсаков и Анна Кикина, сообщает Госкорпорация «Роскосмос» в Telegram.

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