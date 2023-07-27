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Жители восьми улиц в центре Краснодара остались без света из-за аварии

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/zhiteli-vosmi-ulits-v-tsentre-krasnodara-ostalis-bez-sveta-iz-za-avarii
Жители восьми улиц в центре Краснодара остались без света из-за аварии
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Аварийное отключение электроэнергии произошло в Центральном округе 27 июля около 12:50.

Из-за повреждения на линии 6–10 кВ отключились ПС «ПТ-11» и 10 трансформаторных подстанций.

Без света остались жители улиц Леваневского, Головатого, Садовой, Промышленной, Базовской, Костылева, Новокузнечной и Северной.

На месте работает аварийная бригада, сообщает ЕДДС Краснодара.

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