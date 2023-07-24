Жители пяти улиц в центре Краснодара остались без света из-за аварии
Происшествия
24.07.2023 13:35
Аварийное отключение электроэнергии произошло в Прикубанском округе 24 июля около 13:30.
Из-за повреждения на линии 6–10 кВ отключились ПС С-402 и 11 трансформаторных подстанций.
Без света остались жители улиц Кольцевой, Лузана, Новаторов, Шоссе Нефтяников и Свободы.
На месте работает аварийная бригада, сообщает ЕДДС Краснодара.
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