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Жители пяти улиц в центре Краснодара остались без света из-за аварии

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/zhiteli-pyati-ulits-v-tsentre-krasnodara-ostalis-bez-sveta-iz-za-avarii
Жители пяти улиц в центре Краснодара остались без света из-за аварии
Фото Burak K, pexels.com

Аварийное отключение электроэнергии произошло в Прикубанском округе 24 июля около 13:30.

Из-за повреждения на линии 6–10 кВ отключились ПС С-402 и 11 трансформаторных подстанций.

Без света остались жители улиц Кольцевой, Лузана, Новаторов, Шоссе Нефтяников и Свободы.

На месте работает аварийная бригада, сообщает ЕДДС Краснодара.

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