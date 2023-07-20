В Краснодаре жители двух микрорайонов остались без света из-за аварии

Аварийное отключение произошло вечером 20 июля в Прикубанском округе.

Из-за повреждения на линии оказались обесточены 14 трансформаторных подстанций. Без света временно остались жители улиц: Зиповской, Карякина, Артюшкова, Котлярова, Восточно-Кругликовской, Героя Яцкова и Николая Шевелева.

На месте аварии работает бригада энергетиков. Время восстановления подачи электричества в Московский и Губернский микрорайоны уточняется, сообщает ЕДДС Краснодара.

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