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Энергетики Краснодара работают в режиме повышенной готовности

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/energetiki-krasnodara-rabotayut-v-rezhime-povyshennoj-gotovnosti
Энергетики Краснодара работают в режиме повышенной готовности
Фото пресс-службы администрации Краснодара

Об этом рассказали представители ПАО «Россети Кубань» и АО «НЭСК-электросети» «Краснодарэлектросеть» на совещании в мэрии, на котором обсудили меры по минимизации аварий на электросетях во время летних нагрузок.

Глава города Евгений Наумов отметил, что на прошлой неделе в Краснодаре было очень жарко. В случае аварий на электросетях жизнь в городе останавливается, поэтому необходимо быть максимально готовыми к любым нештатным ситуациям.

По данным «Россети Кубань», этим летом на сетях зафиксировали максимальную нагрузка 1170 МВт. В «НЭСК-электросети» назвали цифру 577 МВт. Эти показатели не превышают максимальных.

Энергетики доложили о том, что предприятия работают в режиме повышенной готовности. Трансформаторные подстанции постоянно осматривают. Для выявления аварийных очагов нагрева контактов применяют метод тепловизионного контроля. Плановые работы проводят по ночам.

Оперативные бригады дежурят круглосуточно. В «НЭСК-электросети» постоянно дежурят 6 аварийных бригад. В случае серьезной аварии к работам привлекут еще 19. В готовности находятся 10 передвижных электростанций общей мощностью 5 МВт, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Читайте также: из-за жары электросетевые компании Краснодарского края перешли в режим повышенной готовности.

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