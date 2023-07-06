Из-за жары электросетевые компании Краснодарского края перешли в режим повышенной готовности

По прогнозам синоптиков, на Кубани до 7 июля ожидается сильная жара от +39…+42 °С. На территории края действует штормовое предупреждение.

В связи с этим бригады энергетиков «Россети Кубань» перевели в режим повышенной готовности. Они усиленно контролируют работу энергообъектов. В полной готовности в филиалах компании находятся около 400 бригад, более 1,8 тыс. человек и 770 единиц техники.

В случае необходимости специалисты могут задействовать 90 источников электроснабжения общей мощностью 11,5 МВт.

Сообщить о нарушениях электроснабжения и замеченных повреждениях энергообъектов можно по телефону 8-800-220-0-220, сообщает пресс-служба «Россети Кубань».

В режиме повышенной готовности также работают специалисты АО «НЭСК-электросети». Организован круглосуточный оперативный штаб под руководством главного инженера, ведется мониторинг погодных условий. Кроме того, усилили контроль нагрузок на трансформаторах и линиях электропередачи и минимизировали количество плановых работ, связанных с отключением электричества.

Специалисты взаимодействуют с органами местного самоуправлениями и МЧС. Особый контроль установили над электроснабжением социальных объектов.

Сообщить о нарушениях электроснабжения и любых повреждениях энергообъектов можно по бесплатному номеру горячей линии 8-800-234-83-73 или по единому номеру экстренных служб 112, сообщает пресс-служба АО «НЭСК-электросети».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», с 5 по 7 июля в Краснодарском крае ожидается сильнейшая жара.