Жители улицы в Краснодаре забаррикадировали дорогу от транспорта

Искусственное заграждение появилось ночью на улице Губкина в краевой столице.

Местные жители своими силами закрыли проезд для любого транспорта, не проедет там ни скорая, ни пожарная машина.

По словам местных жителей, установивших баррикаду, они привели в порядок улицу за свой счет и устали от того, что ее используют для объезда пробок.

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