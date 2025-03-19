В Сочи жители Разбитого Котла встревожены обвалом горной дороги

Единственная дорога, которая связывает населенный пункт с городом, может обрушиться в ближайшее время. Ремонта этого участка дороги люди ждут более 10 лет. «Факты» уже посещали село Разбитый Котел в декабре — с тех пор дорожное полотно сузилось, а почти 50-метровый обрыв над дорогой стал еще отвеснее.

«С момента приезда нашей съемочной группы в декабре — здесь многое изменилось. Проезжая часть стала намного уже, встречные машины с трудом разъезжаются, сама дорога продолжает ползти», — сообщает специальный корреспондент телеканала «Кубань 24» Юлия Проценко.

Чтобы разъехаться, водителям приходиться заезжать в глубокую яму, что несет негативные последствия для транспорта. Еще один оползневый участок на дороге также за зиму сузился. В декабре на участке стояли бетонные блоки, они успели сдвинуться. Кроме того, зимой газовая труба почти висела в воздухе, однако специалисты уже смонтировали опоры.

«Сразу после новогодних праздников установили дополнительные опоры для газопровода высокого давления. Он более-менее функционирует, но насколько это долго — мы не знаем», — говорит житель села Разбитый Котел Эдуард Кесен.

«В данный момент специалисты администрации совместно с представителями ГКУ «Краснодаравтодор» проводят регулярный мониторинг участка дороги к селу, поврежденного оползнем во время обильных осадков в конце прошлого года. После принятия оперативных мер движение личного и общественного транспорта будет обеспечено. Разрабатываются проектные решения для определения перечня и объемов финансирования дальнейших работ», — сообщает пресс-служба администрации Сочи.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», после дождя в селе Лазаревского района Сочи горная дорога сползла в обрыв. ЧП произошло в селе Разбитый Котел. Местные жители переживают, что если пройдет еще один ливень, то дорога будет разрушена окончательно, а она — единственная связывает населенный пункт с городом.

Подпишись, здесь всегда интересно.