Жители центра Краснодара остались без света из-за аварий

Аварийные отключения на центральных улицах краевой столицы произошли днем 26 июля.

Из повреждений на линии оказались обесточены ПС «ДЛ-16», ПС «ПТ-11» и 11 трансформаторных подстанций. Без света на время остались жители улиц: Одесской, Гаврилова, Рашпилевской, Северной, Головатого, Промышленной, Кузнечной, Кутузова, Костылева, Березанской, Садовой, Базовской, Новокузнечной, Морской и Брянской.

На месте аварий работают аварийные бригады энергетиков. Время восстановления подачи света в центральной части города уточняется, сообщает ЕДДС Краснодара.

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