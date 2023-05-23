Жители центра Краснодара остались без света из-за аварии

Аварийное отключение электроэнергии в Центральном округе произошло днем 23 мая.

Из-за повреждения на линии оказались обесточены ПС «С-409» и 10 трансформаторных подстанций. В результате аварии свет отключили на улицах: Красной, Хакурате, Шоссе Нефтяников и Одесской.

На месте аварии работает бригада энергетиков. Время восстановления подачи электричества в центр города уточняют, сообщает ЕДДС Краснодара.

В контактном центре компании «НЭСК-электросети» уточнили, что в результате энергоаварии в центре Краснодара без света также остались жители улицы Коммунаров. Ориентировочно, свет в центр краевой столицы вернут к 15:00.

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