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В Краснодаре отключились 10 трансформаторных подстанций в Центральном округе

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-otklyuchilis-10-transformatornyh-podstantsij-v-tsentralnom-okruge
В Краснодаре отключились 10 трансформаторных подстанций в Центральном округе
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Аварийное отключение электроэнергии в Центральном районе произошло 22 мая около 13:00.

Из-за повреждения на линии были обесточены 10 трансформаторных подстанций. В настоящее время без света остаются жители домов на улицах Свободной, Стасова 1пр., 2пр., Стасова, Старокубанской и Новой.

Также из-за повреждения на линии электричество отключили на улицах Московской, Мусоргского, Тополиной, Жигуленко, Есенина и Цезаря Куникова в Прикубанском округе. На месте работает аварийная бригада, сообщает ЕДДС Краснодара.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ранее в этот день из-за энергоаварии без света остались жители 13 улиц в Музыкальном микрорайоне. В настоящее время ремонтные работы завершены.

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